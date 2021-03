0 Facebook Dolore nell’Avellinese per la morte di Elisa Muto, scomparsa a soli 15 anni News 25 Marzo 2021 12:42 Di redazione 2'

Dramma nell’Avellinese, muore una ragazza di soli 15 anni. Si chiamava Elisa Muto e la notizia della sua scomparsa ha iniziato a circolare sui social nei gruppi legati al territorio di Marzano di Nola. Figlia di Roberto Muto, mister della Società Sporting Domicella, è deceduta prematuramente.

Dolore a Marzano di Nola per la morte di Elisa Muto

Non si conoscono le cause della morte, ma il dolore che traspare dai post di chi la conosceva lascia intendere che fosse una ragazza molto benvoluta. I funerali di Elisa Muto si terranno nel pomeriggio di questo giovedì presso la chiesa San Trifone Martire, a Marzano di Nola. La cerimonia sarà svolta nel pieno rispetto delle normative anti-Covid.

La notizia della morte di Elisa Muto ha lasciato attonite le tante persone che la conoscevano, in molti la ricordano come una ragazza dolce e sempre sorridente. Tanti i messaggi di cordoglio da parte di chi conosceva la famiglia. Tra tutti, quello della squadra di calcio allenata dal padre della giovane: “La Società Sporting Domicella comunica con grande dolore il grave lutto che ha colpito il Mister ROBERTO MUTO per la PERDITA della cara Figlia ELISA (di anni 15) e porge le più sentite Condoglianze a tutta la famiglia. NON CI SONO PAROLE DAVANTI A QUESTE TRAGEDIE..”.