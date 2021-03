0 Facebook Incidente per Ignazio Moser, la foto con il volto insanguinato del fidanzato di Cecilia Rodriguez Spettacolo 24 Marzo 2021 16:39 Di redazione 1'

Piccolo incidente per Ignazio Moser, il fidanzato di Cecilia Rodriguez ha avuto una disavventura. A comunicare l’accaduto è stato lui stesso attraverso una storia su Instagram in cui si è mostrato con il volto insanguinato.

Cosa è successo a Ignazio Moser

Ignazio ha avuto un incidente mentre giocava una partita di padel. Per fortuna si è trattato solo di un brutto spavento, un taglio profondo al sopracciglio che è stato immediatamente medicato. Moser si trovava a Catania per l’inaugurazione di un centro dedicato a questo sport di cui è socio. Per l’occasione ha partecipato a una partita in coppia con il cognato Jeremias, i due hanno sfidato Nicolò Brigante e Nicola Ventola.

Durante il match Ignazio si è fatto male e ha condiviso la disavventura sui social: “Dovreste vedere l’altro com’è finito. L’arte che si incarna, dicevano Grazie drmirkomanora per il pronto intervento”, queste le sue parole. Dopo qualche ora si è mostrato con un occhio gonfio e livido, ha dato il buongiorno ai followers, assicurando tutti sulle sue condizioni.