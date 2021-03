0 Facebook Violenta e uccide il figlio di 2 anni della compagna: “Sul corpo del piccolo ustioni da cicche di sigarette” Cronaca 24 Marzo 2021 16:32 Di redazione 2'

Una drammatica storia arriva dall’Argentina, dove un bimbo di soli 2 anni è stato stuprato e poi brutalmente ucciso da un uomo. La vittima di nome Thiago era il figlio della compagna dell’assassino.

Secondo quanto riporta il Sun, il piccolo è stato portato in condizioni disperate all’ospedale e Sanguinetti de Pilar con vistosi segni sul corpo. Purtroppo nonostante l’intervento dei medici per Thiago non c’è stato nulla da fare. Il piccolo è deceduto poco dopo a causa di una brutta emorragia allo stomaco, dovuta molto probabilmente a un violento colpo subito.

Dopo l’autopsia i medici hanno scoperto che il piccolo aveva subito terribili abusi: il suo corpo era pieno di lividi, c’erano segni di violenza sessuale e di ustioni dovute a cicche di sigaretta spente sopra di lui.

La polizia ha arrestato il compagno della mamma del bambino, Ariel Farias, di 28 anni, con l’accusa di aver torturato e ucciso il piccolo. Anche la madre, Pamela Palacios è sospettata di essere al corrente delle violenze subite dal figlio, per ora è ancora a piede libero.

Qualche mese fa il nonno di Thiago aveva denunciato i genitori alla polizia, dichiarando che il nipote era vittima di violenze, ma nessuno avrebbe fatto nulla.