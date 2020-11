0 Facebook Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, lo scatto è bollente: nella foto si vede troppo e i fan notano il dettaglio Spettacolo 3 Novembre 2020 13:22 Di redazione 2'

Hanno festeggiato il loro terzo anniversario in una stanza di vetro circondata dalle Dolomiti, la Starlight Room di Cortina d’Ampezzo. Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sono regalati la più intima delle fughe, rifugiandosi per una notte in uno dei posti più romantici tra le montagne più belle del mondo.

La Starlight Room si trova a 2055 metri, a Col Gallina, in un punto panoramico del Passo Falzarego con vista sul Lagazuoi, la Tofana di Rozes e il Sass de Stria, e ruota su se stessa di 360 gradi. Piccola ed essenziale, la Starlight Room è composta da una zona notte con un letto che Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno mostrato con scatti molti intimi, e una piccola sala da pranzo, dove i due hanno cenato con specialità tipiche ampezzane e poi fatto colazione prima di ripartire. Tutto con prodotti freschi e appena fatti, che alla Starlight Room arrivano dal Rifugio Gallina. Questa camera si raggiunge solo in motoslitta, con le ciaspe o in fat bike, si può prenotare per due persone alla volta e il pacchetto, comprensivo di notte, colazione e cena, costa 700 euro.

Per Cecilia e Ignazio la notte di Cortina è stata tutta di passione. Gli scatti bollenti dell’argentina hanno mostrato fin troppo. Il lenzuolo che le scende lungo il corpo evidenzia le forme perfette della sorella di Belen. I follower non hanno potuto fare a meno di notare l’eros che la modella emana, soprattutto in compagnia del fidanzato.

Visualizza questo post su Instagram 🤍 Buenos días a todos. Un post condiviso da Cecilia Rodriguez (@chechurodriguez_real) in data: 2 Nov 2020 alle ore 1:29 PST

Visualizza questo post su Instagram Che sogno montagna 🏔 Un post condiviso da Cecilia Rodriguez (@chechurodriguez_real) in data: 1 Nov 2020 alle ore 5:05 PST