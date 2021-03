0 Facebook Gemelline si picchiano su TikTok incitate dai genitori, parlano mamma e zia delle bimbe: “Ci avete fatto male, noi le amiamo” Mamma e nonna delle bimbe incitate a picchiarsi su TikTok. Le due donne ha sminuito il caso e denunciato tante cattiverie dette nei loro confronti Cronaca 24 Marzo 2021 21:40 Di redazione 2'

Sta continuando a far discutere la vicenda esplosa dopo alcuni video pubblicati e condivisi sulla piattaforma social Tik Tok. Ormai il portale è diventato molto utilizzato e per questo sta consentendo a tanti contenuti di diventare virali.

Tutto ciò è accaduto al filmato che ha mostrato due gemelline picchiarsi tra loro e farsi il cosiddetto ‘strascino‘. Nel frattempo i genitori continuavano a incitarli. La scena ha suscitato molte polemiche e un fiume di commenti da parte degli utenti.

Questa, come riportato da Teleclub, è stata la reazione della mamma e della nonna delle bimbe: “Le amiamo era solo uno scherzo, non si stavano picchiando davvero. Le due bambine sono vittime vostre. Siamo sotto shock. Non immaginavamo tutta questa cattiveria. Siamo pronti a dimostrare quanto le amiamo a tutti.

Mamma e nonna delle bimbe incitate a picchiarsi su TikTok

Ora ci state facendo passare per ciò che non siamo. Stiamo troppo male. Noi alle gemelline non abbiamo insegnato la violenza, voi avete visto solo il video di ieri non tutta la vita. Io se facevo violenza sulle gemelle non lo condividevo quel video.

Io sto shoccata a quello che il pubblico dei social può fare. Non immaginavo che potevate arrivare a tutta questa cattiveria. Noi possiamo dimostrare quanto amore diamo alle bambine. Noi siamo disposti a dimostrare come stanno bene le bambine, come mia figlia cresce le bambine.

Non siamo quelli che ci avete descritto. Ci state facendo passare per persone che non siamo. Per uno scherzo voi avete fatto tutto questo. Ci avete fatto tanto male solo per il gusto di dare un po’ di cattiveria“.