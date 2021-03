0 Facebook Morto Daniel Guerini, calciatore della Lazio: aveva 19 anni, vittima di un incidente Cronaca 25 Marzo 2021 08:12 Di redazione 2'

Una terribile notizia arriva da Roma dove è morto Daniel Guerini, calciatore della Primavera del Lazio, aveva 19 anni. Guerini è stato vittima di un tragico incidente avvenuto in via Palmiro Togliatti, all’incrocio con viale dei Romanisti, attorno le ore 20 di martedì 24 marzo.

Nello schianto altri due ragazzi sono rimasti feriti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Lo scontro è avvenuto tra due vetture (una Mercedes Classe A e una Smart For Four). I tre ragazzi erano a bordo della stessa vettura, la Smart. I due amici di Daniel sono stati trasportati in ospedale in codice rosso, ricoverato anche il conducente dell’altra vettura, che però non è in gravi condizioni, ma è in stato di shock per l’accaduto.

La Lazio appresa la notizia ha pubblicato su Twitter un post in cui esprime tutto il proprio dispiacere e il proprio dolore per la precoce morte di Guerini: “Ancora increduli e sconvolti dal dolore il Presidente, gli uomini e le donne della Società Sportiva Lazio si stringono attorno alla famiglia del giovane Daniel Guerini”.

Guerini aveva giocato anche con la Spal e il Torino, e anche il club granata si è unito al cordoglio per la scomparsa di Daniel: “Il Presidente Urbano Cairo e tutto il Torino Football Club, increduli e profondamente addolorati, si stringono intorno alla famiglia Guerini per la tragica scomparsa di Daniel, nostro ex calciatore della formazione Primavera”.