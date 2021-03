0 Facebook Napoli, bimbe si picchiano incitate dai genitori che le filmano: parla la zia Cronaca 23 Marzo 2021 14:40 Di redazione 1'

Sta facendo enorme scalpore il video delle due bambine incitate a picchiarsi dai genitori, che filmano tutto e postano su TikTok. La zia delle due bimbe in un secondo filmato, riprende le due minorenni che si abbracciano e commenta le reazioni registrate a seguito della prima clip.

“Ho letto i commenti questa mattina i commenti che avete lasciato sotto al video delle mie nipotine – afferma la zia in un filmato -. Io mi scuso per il brutto messaggio che è passato, ma credetemi queste due bambine si amano”.

In questa seconda clip, della durata di pochi secondi, si vedono poi le due bambine abbracciarsi. In molti però parlano di filmato registrato ad hoc e non credono alle parole della donna. Sulla pagina del giornalista Gianni Simioli, che ha lanciato la notizia, continuano le critiche contro gli adulti hanno trasmesso alle due bimbe; chi addirittura chiede di togliere la patria potestà ai genitori; chi infine propone di girare subito il filmato alla Polizia postale per identificare i responsabili e punirli.