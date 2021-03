0 Facebook Napoli, bambine incitate a picchiarsi e farsi lo strascino: i video dello scandalo su TikTok Cronaca 23 Marzo 2021 09:18 Di redazione 2'

Un video vergognoso che sta facendo il giro del web. Scene di violenza tra bambine a Napoli, incitate a picchiarsi e a farsi lo strascino per poi essere filmate e pubblicate su Tik Tok.

Nel filmato, segnalato da Gianni Simioli, le due bambine vengono incitate a picchiarsi, azzuffarsi, tirarsi capelli da quelli che presumibilmente sono i propri genitori. Le due, all’incirca di 6 anni, vengono istigate dagli adulti presenti a picchiarsi e a farsi il cosiddetto strascino. Le bambine eseguono gli ordini e si picchiano più volte.

La scena è stat pubblicata sui social e sia il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli che il della Radiazza, Gianni Simioli, hanno invitato i genitori a fare chiarezza su questo episodio. Non si sa precisamente di dove sia questa famiglia, se di Napoli o della provincia.

“Che gioco è questo che state insegnando (tramandando?) alle vostre bambine? Siamo consapevoli che ognuno a casa sua può fare cio’ che vuole e divertirsi come gli è più congeniale, ma, allo stesso tempo, ci preoccupa non poco immaginare cosa potrebbe diventare la parola “gioco” per queste piccole donne di oggi, grandi donne di domani” ha scritto Simioli rivolgendosi alla donna che ha pubblicato il video su Tik Tok.