Tony e Tina Colombo sono ancora a Napoli. La coppia è rientrata da Dubai giorni fa e sta trascorrendo qualche giornata nel capoluogo campano. In tanti si erano domandati il motivo per il quale fossero tornati, ma il cantante e la moglie non l’hanno specificato in modo diretto. Lady Colombo aveva parlato di “commissioni importanti”.

L’appuntamento di Tony e Tina Colombo a Napoli

Nelle sue storie si sono visti momenti di shopping, l’appuntamento dall’estetista e l’incontro con gli amici ritrovati. Poi sia Tony che Tina hanno condiviso una storia in cui si vedono i festeggiamenti di Gianni Mascitelli, loro manager ed amico. Il ragazzo ha compiuto 34 anni e per l’occasione si sono ritrovati assieme per una serata in amicizia. Il cantante neomolodico ha anche intonato il suo ultimo singolo per dedicarglielo.

La coppia, dunque, potrebbe essere tornata per questo compleanno oppure ha cercato di far coincidere una serie di appuntamenti. Intanto non sono mancate le critiche riguardo alla cena di compleanno dell’amico, c’è chi si è domandato in quante persone fossero in casa e se avessero rispettato i limiti imposti dalle normative anti-Covid. Dalle storie si vede solo Gianni Mascitelli, per cui le accuse potrebbero essere anche infondate.