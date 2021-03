0 Facebook Tina Rispoli cambia look, ma arriva la ‘stangata’: “Come hai fatto scusami?” Spettacolo 15 Marzo 2021 15:19 Di redazione 2'

Tina Rispoli ha condiviso sui social una foto di un cambio look. La moglie di Tony Colombo sembrerebbe che sia ancora a Napoli e a conferma ci sarebbe non solo la localizzazione del post, ma anche le risposte che ha dato ad alcuni commenti.

Tina attaccata sui social

Lady Colombo ha pubblicato un’immagine con un taglio carré appena fatto, ha taggato anche la sua parrucchiera. Immediato il commento di un utente attento che le ha chiesto come mai, in zona rossa, è riuscita ad andare da un parrucchiere visto che sono chiusi. La risposta della Rispoli non è tardata ad arrivare: “Abitiamo vicino, sono andata a casa sua, tamponate e negative un bacio e buona giornata“.

Parole che non hanno placato la polemica, tanti altri sotto al post hanno commentato spiegando alla Rispoli che anche le visite in zona rossa sono vietate, come stabilito dalle ultime disposizioni del Governo “gli spostamenti per far visita ad amici o parenti autosufficienti e, in generale, tutti gli spostamenti verso abitazioni private abitate diverse dalla propria non dovuti a motivi di lavoro, necessità o salute sono vietati fino al 2 aprile e nella giornata del 6 aprile 2021”. Dunque, avrebbe comunque commesso ‘un’infrazione’. Non sono mancati i followers che si sono complimentati con lady Colombo per il nuovo taglio e per la forma, a detta di molti, “smagliante”.

Il commento ‘incriminato’

Il post di Tina Rispoli