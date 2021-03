0 Facebook Duplice agguato di camorra, presi i killer della faida di Ponticelli: i nomi Cronaca 22 Marzo 2021 09:10 Di redazione 2'

In seguito agli ultimi episodi di camorra avvenuti a Ponticelli, quartiere della periferia orientale di Napoli, ostaggio di una pericolosa faida di camorra, arriva la risposta dello Stato con l’arresto di due killer. Pochi giorni fa ha fatto registrare l’esplosione di un ordigno artigianale nel cuore della notte, nel centro storico del quartiere.

Nicola Aulisio e Giuseppe Righetto sono accusati di due tentati omicidi consumati tra ottobre e novembre scorsi, due agguati da ricondurre ad una epurazione interna al clan del quartiere di Napoli Est. Per Righetto, c’è l’accusa di aver organizzato ed eseguito un agguato a carico di Rodolfo Cardone, lo scorso ottobre; mentre a carico dello stesso Righetto e di Nicola Aulisio, c’è l’ipotesi di aver attentato alla vita di Rosario Rolletta.

Giuseppe Righetto detto ‘o blob, come riporta Napolitan.it, è stato tratto in arresto insieme a Nicola Aulisio, figlio di Luigi, cognato dei fratelli Casella. Un duplice arresto che infligge un duro colpo al clan Casella. Secondo gli inquirenti, Righetto era la figura camorristica più autorevole di Ponticelli, in seguito all’arresto che ha sancito il declino del clan De Luca Bossa del quale proprio ‘o blob ha ereditato le redini.

Lo stesso è stato protagonista di un misterioso ferimento, avvenuto nella notte tra giovedì 11 e venerdì 12 marzo. In quella circostanza, un colpo d’arma da fuoco gli ha procurato una frattura alla mano destra, giudicata guaribile in 30 giorni dai medici dell’ospedale Villa Betania che lo hanno soccorso.