Napoli, rider accoltellato nella notte: spunta l'ipotesi di un litigio tra colleghi Cronaca 22 Marzo 2021

E’ ricoverato in prognosi riservata al Cardarelli di Napoli, G. P., il rider accoltellato questa notte. E’ in prognosi riservata per la grave ferita riportata al polmone.

È accaduto nella notte tra via San Francesco d’Assisi e via Regina Margherita, nella zona Miano, nei pressi del Mc Donald’s. La vittima è stata trasportata all’ospedale Cardarelli mentre la polizia ha avviato le indagini.

Inizialmente l’ipotesi più accreditata era stata una rapina finita male ma nelle ultime ore si fa largo la possibilità che a colpire il 25enne sia stato addirittura un collega durante una lite. Nelle prossime ore si tenterà di fugare i tanti punti interrogativi che aleggiano sulla vicenda. La polizia sta cercando di ricostruire la vicenda dalle testimonianze dei presenti: non è escluso che qualche telecamera di videosorveglianza in zona possa aver ripreso il tutto.