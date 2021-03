0 Facebook La sorpresa del piccolo Santiago alla zia Cecilia, una festa di compleanno in famiglia Spettacolo 19 Marzo 2021 13:26 Di redazione 2'

Cecilia Rodriguez ha compiuto 31 anni e la sorella Belen le ha organizzato una splendida cena in famiglia per festeggiare. Sorprese, risate e tanti colori, ma il protagonista della serata è stato il piccolo Santiago che ha aiutato a preparare la torta per la zia.

La sorpresa di Santiago a Cecilia

L’organizzazione del party di Cecilia è stata interamente documentata nelle storie di Belen Rodriguez. La show girl argentina ha ingaggiato il catering di Claudia Galanti, dalla quale ha ricevuto anche il kit per preparare la Rainbow Cake. Il ‘primo cuoco’ è stato il piccolo Santiago che in compagnia di una amichetta si è dilettato a preparare il dolce per zia Cecilia.

Il risultato? Una Rainbow Cake a più strati e carica di colori. Santiago, dunque, si è dimostrato all’altezza della situazione e ha preparato un dolce bello a vedere e, a giudicare dalle storie di Belen, buono da mangiare. Il piccolo di casa Rodriguez ormai è diventato una vera e propria star dei social, la madre condivide molti video in cui è presente e in tanti si complimentano per la sua bellezza ma anche per la grande simpatia.

La torta di Santiago