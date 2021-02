0 Facebook Belen Rodriguez a Verissimo: “Il padre di Santiago resta Stefano, Antonino è rispettoso “ News 20 Febbraio 2021 16:47 Di redazione 1'

Una storia chiusa e sepolta quella di Belen Rodriguez e Stefano De Martino. L’argentina si è confessata a Verissimo, ai microfoni di Silvia Toffanin, manifestando amore e felicità per il nuovo compagno, Antonino Spinalbese, e per la lieta notizia: la seconda gravidanza, una femminuccia: Luna Marie.

Sul rapporto tra l’attuale compagno e il conduttore napoletano, inerente alla figura di Santiago, figlio di De Martino e Belen, ha dichiarato: “Antonino è figlio di genitori separati quindi è molto rispettoso. Non mette bocca nelle scelte che prendiamo per Santiago e sulla figura di padre di Santiago”. Dall’intervista emerge sicuramente la felicità della showgirl per la nuova storia, ma anche una fine dolorosa del matrimonio. L’argentina non nomina mai Stefano De Martino.

Insomma Belen ha voltato pagina, l’amore l’ha travolta ed è tempo di fare gli auguri a questa nuova e bella famiglia… e sulla piccolina in arrivo confessa: “Spero che somigli a me questa volta”.