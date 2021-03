0 Facebook Federico Ciontoli attacca i programmi tv: “Manipolazioni su intercettazioni” Cronaca 19 Marzo 2021 12:20 Di redazione 1'

Federico Ciontoli come aveva annunciato qualche giorno fa dal suo nuovo profilo Facebook, ha pubblicato un video in cui ha iniziato a chiarire alcune presunte manipolazioni, che dice avrebbero fatto due programmi televisivi nei vari servizi dedicati alla morte di Marco Vannini.

Federicio Ciontoli attacca i programmi televisivi

Il prossimo 3 maggio ci sarà l’udienza per la Cassazione e il piccolo di casa Ciontoli ha deciso di spiegare quella che è la sua versione dei fatti, sottolineando come ci sia stato parallelamente al processo nelle aule dei tribunali anche uno mediatico. Per questo nel filmato ha pubblicato le intercettazioni della sua telefonata con la madre, mentre era in Caserma con la sorella Martina e il padre Antonio la notte in cui è morto Marco. Ha confrontato il servizio con la versione integrale della sua telefonata, presumendo che la realtà dei fatti in questo modo sarebbe stata distorta.

Ciontoli, inoltre, ha aggiunto che i due programmi televisivi che lui attacca gli avrebbero offerto un’intervista, ma lui preferirebbe attendere che diano spiegazioni su quelle che lui ha definito manipolazioni.

Il video di Federico Ciontoli