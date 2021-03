0 Facebook Anna Tatangelo commuove tutti sui social: “Parlavi di me a chiunque, grazie” Spettacolo 18 Marzo 2021 21:12 Di redazione 3'

Anna Tatangelo ha mostrato il suo lato più tenero e dolce, scrivendo una dedica che ha commosso tutti i suoi followers. L’ex compagna di Gigi D’Alessio è molto attiva sui social, ma generalmente siamo abituati a vederla durante un allenamento o mentre registra una canzone, oppure a casa nei momenti di relax. Non capita spesso che apra il suo cuore e condivida le sue emozioni.

Anna Tatangelo presenta suo padre

Questa volta l’ha fatto per un’occasione speciale, il compleanno di suo padre. Un’occasione per comunicare al suo pubblico quanto sia stato presente nella sua vita, ma soprattutto quanto l’abbia spronata fin da bambina a cantare e l’abbia supportata in tutte le tappe della sua crescita.

“Tante volte mi chiedono come è iniziato il mio amore per la musica, come é cominciato tutto…e chi mi ha dato una mano a credere in me stessa. Ecco che di colpo mi vieni in mente tu, Papá.

Non so davvero quanti anni avevo, non so come tu abbia riconosciuto il mio potenziale, più ci penso e più mi rispondo con un “non lo so”, ma di una cosa sono certa…mi hai sempre vista come una vera cantante, come un prodigio, mi hai dato una mano a passare il mio tempo libero esercitandomi davanti ad un karaoke, volevi che nelle feste di famiglia tutti, ad un certo punto, ascoltassero quella bambina. Parlavi di me a chiunque, passavi le giornate a selezionare i famosi midi-file su cui farmi cantare tutte le canzoni che più amavo, italiane e straniere.

Mi hai iscritta a mille concorsi, compreso lo Zecchino D’oro, anche e se una volta arrivata lì non volli cantare “Quarantaquattro gatti” preferendo “Gli uomini non cambiano” di Mia Martini, e me ne andai piangendo.

Poi a 14 anni ci siamo imbarcati su un treno viaggiando tutta la notte con tanto di febbre e placche per provare ad arrivare, su 5.000 persone, al Festival di Sanremo tra gli 8 finalisti che poi avrebbero partecipato a Sanremo Giovani. Fortunatamente andò tutto bene e addirittura vincemmo quel Festival qualche mese dopo nel 2002. Non so come mi hai trasmesso l’amore per la musica, ma se oggi ho avuto tanto ed ho tanto è solo grazie a te e di questo te ne sarò sempre grata. Dio solo sa quanto amo vederti fiero di me ogni volta che canto.

Buon compleanno papà

Ti voglio tanto bene .

Tua figlia“, queste le parole di Anna Tatangelo.

Il post ha ricevuto moltissimi like e commenti, in tanti hanno augurato un buon compleanno al padre complimentandosi per questo legame tanto forte.

Il post di Anna Tatangelo