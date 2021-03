0 Facebook Problemi per Elisabetta Gregoraci, arriva una denuncia: “Non voglio soldi, deve chiedermi scusa” Spettacolo 18 Marzo 2021 21:27 Di redazione 2'

Nonostante sia passato del tempo da quando Elisabetta Gregoraci è uscita dalla casa del Grande Fratello Vip, a quanto pare non sembrano placarsi le polemiche. Durante la sua permanenza nella casa la show girl è stata oggetto di diverse critiche e attacchi nei vari salotti televisivi.

Elisabetta Gregoraci sotto accusa

A parlare di lei è stato anche Mino Magli, che aveva rivelato alcuni retroscena sulla relazione della Gregoraci e Briatore. Parole che la show girl non ha proprio digerito, così aveva deciso di sguinzagliare i suoi legali per fermare le varie voci circolate sul suo conto. Non ha reagito bene Magli, che a sua volta pare abbia proceduto a denunciare Elisabetta.

E’ stato lui stesso a spiegare i motivi di questa denuncia: “Non ho idea di come reagisca Elisabetta e sono curioso di vedere cosa farà. Dopo quanto successo ho fato mandato al mio avvocato di denunciare Elisabetta Gregoraci per aver detto sul mio conto parole false e calunniose. Ha affermato che mi facevo pagare dai paparazzi per farmi fotografare con lei. Mi ha dipinto come un cialtrone e un bugiardo. Non chiedo soldi. Voglio che il Tribunale mi restituisca l’onore e che lei mi chieda scusa”. Cosa risponderà la Gregoraci? Staremo a vedere.