Anna Tatangelo sulla storia con il rapper napoletano: "Adesso parlo io, lo conosco da anni" 10 Marzo 2021

Anna Tatangelo si ribella pubblicamente contro il gossip che sta travolgendo negli ultimi giorni la sua vita privata. Proprio martedì mattina infatti è stato lanciata la notizia di una relazione tra la cantante il rapper napoletano, Livio Cori. Ma ora parla Lady Tata:

“Visto che c’è gente che parla a vanvera senza sapere cose, ho deciso di stavolta di parlare io. Partendo dal presupposto che Gigi ed io non stiamo più insieme da più di un anno, e come lui ha il diritto di rifarsi una vita ne ho il diritto anch’io, ci tengo solo a dirvi che partirà una diffida a chiunque si permetta“, prendendo “ovviamente” in causa la stampa, “di dichiarare con tanto di virgolettati che ho rilasciato interviste sulla mia vita privata”.

“Quando, e se mi andrà di farlo, lo farò io“, ha infine sentenziato la cantante invitando caldamente tutti coloro che hanno approfittato di questo periodo per addentrarsi in questioni di dominio altrui a “farsi” più utilmente “una vita” propria.