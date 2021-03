0 Facebook Maria De Filippi ‘bacchetta’ gli allievi in diretta: “La maggior parte di voi può prendere felpe e andarsene” Spettacolo 15 Marzo 2021 16:30 Di redazione 1'

E’ diventata virale sui social la risposta che Maria De Filippi ha dato agli allievi della scuola di Amici. E ‘accaduto durante la puntata del talent show di canale 5 dopo l’esibizione di Arisa, una frase della conduttrice ha fatto sorridere il pubblico a casa, forse un po’ meno i concorrenti del reality.

Il commento di Maria De Filippi ad Amici

La performance della cantante ha lasciato tutto di stucco, in primis la padrona di casa che senza mezzi termini ha letteralmente ‘asfaltato’ i concorrenti della scuola. La De Filippi dopo essersi complimentata con Arisa, si è rivolta agli allievi e ha detto: “Dopo questo la maggior parte di voi può prendere le proprie felpe e andarsene“.

Poche parole che, però, hanno spiazzato il pubblico. In tanti si sono complimentati con la De Filippi per la sua sincerità: “Si chiama onestà intellettuale”, “Maria l’ha toccata malissimo”. C’è poi chi l’ha un po’ criticata per essere stata troppo severa con i suoi alunni.