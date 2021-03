0 Facebook Il patrimonio di Elisabetta Gregoraci: case in tutta Italia, soldi dell’ex marito e cachet da capogiro Spettacolo 15 Marzo 2021 16:23 Di redazione 2'

Il “Tempo” racconta di un aumento del patrimonio immobiliare di Elisabetta Gregoraci, finita al centro del gossip per la partecipazione al Grande Fratello Vip. La showgirl calabrese sarebbe proprietaria di alcuni immobili in Calabria. Fra le nuove acquisizioni ci sarebbero due abitazioni e un paio di negozi.

A Milano la Gregoraci è proprietaria di una casa di 5 stanze in zona Porta Nuova. Gli altri immobili di proprietà della showgirl sono poi a Roma e sono costituiti da un’abitazione di 10 stanze, con un garage e 2 magazzini.

Non mancano poi i soldi ricevuti come mantenimento dall’ex marito. L’assegno si dice che sia, al netto delle spese extra, di circa 8mila euro. Elisabetta vive con il figlio nell’appartamento di Montecarlo, mantenuto da Briatore, avrebbe ricevuto anche un attico di proprietà a Roma, una casa da 1500 mq a Londra e sarebbe, inoltre, in possesso delle quote di alcuni locali dell’ex marito, come il Billionaire, il Twiga e altri. Al portafogli della fortunata Elisabetta sono da aggiungere i cachet da capogiro per le ospitate in tv, il lavoro come soubrette, i post da influencer sui social. Insomma davvero un bel gruzzoletto!