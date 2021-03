0 Facebook Parla il papà di Ornella Pinto: “Non cerchiamo vendetta, vogliamo solo giustizia” Parla il papà di Ornella Pinto. Le parole del papà della donna uccisa nella notte tra venerdì e sabato scorsi. Ad assassinarla è stato il marito Cronaca 15 Marzo 2021 16:31 Di redazione 3'

Dopo le affermazioni della sorella di Ornella Pinto (la donna uccisa a coltellate dal marito nella notte tra venerdì e sabato), sono arrivate le parole del papà, Giuseppe Pinto. Ad averle pubblicate il Consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli.

Queste le dichiarazioni del Sig. Pinto: “Non avrei proprio la forza di parlare ma lo devo fare per Ornella, lei che ha fatto tanti sacrifici, per studiare ha fatto tanti lavori umilissimi e alla fine è riuscita a laurearsi con 110 e lode e a conseguire vari master. Non vogliamo vendetta, chiediamo solo vera giustizia per Ornella e per tutte le donne, affinché a nessun’altra accada quel che è successo a mia figlia. Ora servono risposte concrete dalla politica e dalla magistratura. Vorrei anche che si fermasse il gossip su mia figlia. Sono state scritte tante sciocchezze e falsità che hanno aumentato il nostro dolore”

Ha poi affermato Borrelli: “Mai più condanne di due anni per chi uccide una donna. Riforme giuridiche per tutelare le donne già alle prime avvisaglie di violenza. Deve essere rinchiuso nel carcere a Poggioreale non a Terni. Ci stringiamo attorno al dolore di Peppe e di tutta la famiglia Pinto per la tragica scomparsa di Ornella. Noi di Europa Verde le dedicheremo una panchina rossa nel Parco della Vita a Brusciano, a lei che ha speso la sua vita al sociale.

Al di là dei gesti simbolici, che continueremo fare e ad appoggiare, occorrono interventi concreti. La magistratura deve dare giustizia alla famiglia di Ornella prevedendo pene durissime per il suo assassino, non certo come per la vicenda dell’omicidio di Fortuna Bellissario. Per fermare le violenze contro le donne serve una riforma giuridica, bisogna intervenire già alle prime avvisaglie, ai primi segnali. C’è tanto lavoro da fare. Infine noi chiediamo che l’assassino di Ornella, tranne non vi siano dei motivi particolari, sia rinchiuso nel carcere di Poggioreale non a Terni dove si è fatto arrestare“.

