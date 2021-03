Stefano De Martino scelto da Maria De Filippi: il conduttore napoletano per il programma

Anche quest’anno torna il Serale di Amici 20. Un appuntamento ormai fisso di Canale 5 che completa la serie di trasmissioni con cui Maria De Filippi domina la televisione.

Il serale di Amici 20 è vicinissimo. La messa in onda avverrà ogni sabato in prima serata, a partire dal 20 marzo. La stagione di quest’anno prevede vi siano nove puntate e quindi una copertura del sabato sera fino a metà maggio.

Nei prossimi giorni verrà ufficializzato il regolamento di gara che molto spesso subisce variazioni. Secondo alcuni rumors, potrebbe tornare la divisione in due squadre e con due direttore artistici. L’altra ipotesi è che gli allievi si sfidino in un tutti contro tutti come l’anno scorso.

L’attenzione comunque è rivolta a Stefano De Martino che potrebbe far ritorno nel programma. Il portale 361Magazine ha spiegato che la De Filippi avrebbe scelto il napoletano come uno dei giurati di questa edizione. Il ragazzo difficilmente dirà di no a colei che lo ha lanciato.