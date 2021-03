0 Facebook Davide, poliziotto dell’Anticrimine, muore dopo il vaccino anti-Covid Astra Zeneca Cronaca 11 Marzo 2021 11:28 Di redazione 1'

E’ morto dopo la somministrazione del vaccino anti-Covid. Davide Villa, poliziotto dell’Anticrimine dopo 12 giorni dalla somministrazione del vaccino AstraZeneca è deceduto ed ora è stata aperta un’inchiesta.

L’uomo è morto il 7 marzo, esattamente 12 giorni dopo la somministrazione del vaccino. Le sue condizioni di salute avevano subito un immediato peggioramento dal giorno successivo all’inoculazione della dose, peggiorando drammaticamente di giorno in giorno fino al decesso.

I medici hanno diagnosticato una trombosi venosa profonda, poi sfociata in emorragia celebrale. Attualmente sono in corso le indagini del caso per stabilire quanto accaduto per verificare se c’ è correlazione tra la somministrazione del vaccino e la morte del povero Davide.