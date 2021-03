0 Facebook Orietta Berti dopo il Festival di Sanremo racconta la telefonata del marito: “Piango troppo” Spettacolo 8 Marzo 2021 08:12 Di redazione 2'

Orietta Berti è stata incoronata dal pubblico la vincitrice morale del Festival di Sanremo, una delle protagoniste che più ha fatto notizia con le innumerevoli disavventure che le sono capitate nel corso della kermesse musicale. Dall’inseguimento della polizia all’allagamento della stanza, alla finale gaffe sui Maneskine, la Berti ha conquistato il cuore di tutti.

Il marito di Orietta Berti

La cantante, che con i suoi look eccentrici ha illuminato sicuramente l’Ariston, durante la puntata speciale di Domenica In a Sanremo ha raccontato a Mara Venier qual è stato il segreto per conservare la voce: “Il segreto della mia voce? Ho portato una borsa di peperoncini e ne ho mangiati la metà“.

Perché Orietta Berti ha allagato la sua stanza d’albergo

La Berti ha poi svelato la reazione del marito dopo la sua esibizione al Festival di Sanremo: “La prima sera l’ho chiamato e mi ha detto: ‘Non posso dire niente perché piango troppo’. Questa canzone è la nostra storia“. La coppia è molto innamorata e questa confessione ha commosso il pubblico. Infine non poteva non tornare sulla disavventura avuta nella sua stanza d’albergo, spiegando come mai si è allagata: “Ieri sera ho allagato la stanza dell’albergo. È successo perché mi hanno regalato i fiori, non avevo un vaso e li ho messi dentro al lavandino. Ho aperto l’acqua, poi sono andata di là, quando son tornata c’era tutta l’acqua nel corridoio. E allora tutta notte ho lavorato con gli asciugamani, a strizzare l’acqua e a pulire un po’ il bagno. Era anche largo quel bagno lì, non si finiva più“.