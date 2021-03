0 Facebook Inseguita da 3 volanti, disavventura per Orietta Berti. Parla la cantante: “Non mi hanno creduta” Spettacolo 3 Marzo 2021 14:02 Di redazione 1'

“Erano le 22.05 e da Bordighera sono andata a ritirare degli abiti all’hotel Globo e tre macchine della polizia mi hanno fermata. “Dove va lei?”, mi hanno chiesto. Per loro avevo violato il coprifuoco. Non mi hanno conosciuta e non mi hanno creduta. Poi tutto è. stato chiarito”.

A dirlo Orietta Bwerti, storica cantante e interprete della canzone italiana, di scena a Sanremo. L’episodio è accaduto ieri e in serata stesso la Berti ha raccontato l’imprevisto in televisione.