Napoli, paura a bordo: autobus sprofonda in una voragine, terrore tra i passeggeri

Un autobus dell’Anm, in servizio sulla linea 128, e’ sprofondato stamani in una voragine che si e’ aperta in via Aniello Falcone, a Napoli. A renderlo noto è stato il sindacato Usb.

“E’ successo proprio mentre stava per iniziare lo sciopero di 24 ore indetto dal nostro sindacato“, dice dall’Unione Sindacale di Base Marco Sansone. “Il manto stradale, rattoppato male, – spiega – ha ceduto improvvisamente, tra il terrore dei passeggeri e dell’autista, il quale, in modo altamente professionale, ha mantenuto la calma ed ha messo in sicurezza coloro i quali erano a bordo, per poi chiamare i soccorsi. Solo per caso non c’e’ stato alcun ferito“.

Per fortuna non c’è stato alcun ferito ed è stata evitata una tragedia. Spavento tra i passeggeri che per un momento hanno temuto il peggio. Non sono mancate le polemiche da parte di chi era a bordo dell’autobus: “Non è possibile, questa città è solo una buca“, questi e tanti altri gli attacchi. L’incidente ha creato problemi al traffico veicolare, con lunghe code in via Aniello Falcone.