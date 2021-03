0 Facebook Paura in via Petrarca, motorino investe ragazza e si schianta con auto: tensioni con soccorsi Cronaca 7 Marzo 2021 09:28 Di Sveva Scalvenzi 3'

Terribile incidente nella serata di sabato in via Petrarca, nel quartiere collinare di Posillipo a Napoli. Non è ancora del tutto chiara la corretta dinamica, ma dalle prime ricostruzioni, un motorino, all’altezza del parco Lammaro, ha investito una ragazza e nel tentativo di schivarla si sarebbe scontrato con un’automobile.

Cosa è accaduto in via Petrarca sabato sera

Feriti il conducente del motorino, la ragazza investita e un altro ragazzo, che avrebbe riportato diversi traumi agli arti inferiori. La giovane, 13 anni, sarebbe ricoverata in gravi condizioni all’ospedale Fratebenefratelli di via Manzoni. Sul posto sono giunti i soccorsi, ma non sono mancate le tensioni. Sembrerebbe che i genitori di una delle vittime abbiano insultato e aggredito gli operatori del 118 a causa dei lunghi tempi che avrebbero avuto nell’arrivare. A denunciare l’accaduto è la pagina Nessuno Tocchi Ippocrate: “Stavolta lo scenario di violenza non sono i quartieri spagnoli, Scampia o Ponticelli, bensì la blasonata Via Petrarca…..proprio da qui ieri sera intorno alle 22 arriva la richiesta di soccorso per incidente auto/moto. A rispondere alla richiesta di soccorso viene inviata la postazione 118 del Crispi che in 7 minuti, e ribadiamo 7 minuti, arrivano sul posto! L’autista viene accolto da un energumeno che scaglia un oggetto contundente sulla ambulanza lato guida……una 50 ina di persone presenti che inveiscono con i peggiori epiteti. I Sanitari attraverso 1000 difficoltà arrivano al ragazzo disteso a terra in pessime condizioni. Addirittura mentre il paziente viene caricato in ambulanza l’infermiera viene attaccata alle spalle! Il 118 del Crispi riesce a divincolarsi tra la folla di facinorosi ed a partire alla volta del Cardarelli tra le grida della gente sui balconi che dicevano:” dovete morire!” Dopo tutte le fasi atte a garantire la salute del paziente, l’equipaggio sporge regolare denuncia contro ignoti!“.

La giovane sarebbe stata portata in ospedale in auto. Proprio a causa delle tensioni sul posto sono arrivate diverse volanti della Polizia, gli agenti hanno provveduto a riportare la calma e ad effettuare tutti i rilievi del caso per accertare eventuali responsabilità. Secondo alcune testimonianze, all’esterno del parco ci sarebbe stata una piccola rissa tra persone adulte. Sul posto sono arrivati anche tanti ragazzi che volevano capire cosa fosse accaduto.

La polemica per l’assenza di sicurezza

Intanto, sui gruppi social legati al quartiere in tanti hanno lamentato l’assenza di dossi efficaci e di una corretta illuminazione. Non è la prima volta, purtroppo, che in via Petrarca avvengono incidenti gravi, alcuni dei quali anche mortali. I residenti chiedono a gran voce che la strada sia resa maggiormente sicura e si intervenga a installare dispositivi che aiutino a limitare la velocità.