0 Facebook Serena Rossi pronta per Canzone Segreta, il video con l’abito rosso manda in delirio i fan Spettacolo 1 Marzo 2021 13:08 Di redazione 2'

Serena Rossi, reduce del successo di Mina Settembre, si prepara per una nuova avventura. La bella attrice, com’era già stato anticipato, sarà al timone del programma Canzone Segreta, in onda in prima serata su Rai 1 da venerdì 12 settembre.

Quando va in onda Canzone Segreta con Serena Rossi

Non solo attrice, ma anche conduttrice e con un grande talento canoro. Serena Rossi sta vivendo un momento d’oro, oltre al programma in prima serata su Rai 1, sarà una delle co-conduttrici della finale del Festival di Sanremo, che andrà in onda il prossimo 6 marzo. L’attrice ha condiviso sul suo profilo Instagram il video promo di Canzone Segreta, in cui si vede lei con un meraviglioso abito rosso e si muove come se fosse una principessa.

Il filmato, infatti, ha ricevuto in poco tempo moltissimi like e commenti. Il video ha mandato in delirio i fan che si sono complimentati per l’eleganza della Rossi e le hanno fatto gli auguri per questa nuova esperienza. “Meraviglia”, “Dopo Mina era quello che ci voleva“, questi e tanti altri i commenti.

Il video promo di Canzone Segreta