0 Facebook Il dramma di Elisabetta Gregoraci: “Non riesco a trattenere le lacrime, hai lasciato un vuoto incolmabile” Spettacolo 5 Marzo 2021 11:51 Di redazione 2'

Il dramma di Elisabetta Gregoraci è la morte della mamma, che è venuta a mancare qualche anno fa. Dopo essere stata una delle protagoniste indiscusse del Grande Fratello Vip, l’ex moglie di Flavio Briatore è tornata alla vita di tutti i giorni e ieri era per lei un giorno particolare: sua madre Melina, alla quale era fortemente legata, avrebbe compiuto gli anni.

Per questo motivo la Gregoraci ha voluto condividere sul suo profilo Instagram una messaggio che trasmette grande dolore, anche a distanza di anni dalla scomparsa della donna che l’ha messa al mondo. “Il tempo aiuta a convivere con questo immenso dolore – ha scritto la showgirl calabrese – ma il vuoto che hai lasciato è impossibile da colmare. Buon compleanno mamma. Oggi è la tua festa. Mi manchi tantissimo”. All’interno della casa del GF Vip, in diverse occasioni la Gregoraci si è lasciata andare alle lacrime ripensando alla madre, morta prematuramente per un tumore al seno.

Ogni volta che si parla di lei, la showgirl calabrese fa davvero fatica a trattenere l’emozione, come lei stessa ha ammesso in diverse occasioni: “Non c’è giorno e istante che io non ti pensi, sei sempre con me e dentro di me. Devo essere sincera, tutte le volte che sento la parola mamma non riesco a trattenere le lacrime e la mia immensa tristezza”.