Tina Rispoli torna a Napoli, il video dalla sua città: "Buongiorno" Spettacolo 2 Marzo 2021

Tina Rispoli è tornata a Napoli. Ad annunciare il rientro nella sua città d’origine è stata lei stessa, condividendo un video in cui scrive: “Buongiorno Napoli“. Lady Colombo, che si è trasferita a Dubai con il marito Tony, è di nuovo nel capoluogo campano.

Tina Rispoli torna a Napoli

Nelle storie la si vede dal parrucchiere, dove si è immediatamente recata appena è rientrata. Probabilmente si tratta del suo coiffeur di fiducia a cui si rivolge per ogni cambiamento di acconciatura. Non si conoscono i motivi del rientro a Napoli, né se con lei ci sia anche Tony Colombo, per ora nelle storie è comparsa solo lei.

Tra le prime cose fatte a Napoli c’è dunque il parrucchiere, ma con molta probabilità dovrà fare qualche commissione. Del resto il capoluogo campano è la sua città d’origine, per cui potrebbe incontrarsi con i suoi familiari. Il video pubblicato in mattinata ha già ricevuto molti like e commenti, tanti followers le hanno domandato se si fermerà per molto oppure si tratta solo di una scappata.

Il video di Tina Rispoli a Napoli