Serena Rossi a Sanremo, l'attrice conduttrice per una serata speciale News 23 Febbraio 2021

Tra le conduttrici donne del Festival di Sanremo c’è anche Serena Rossi. Dopo il successo di Mina Settembre, l’attrice sarà la special guest della serata finale, che ci sarà sabato 6 marzo. Assieme a lei dovrebbe esserci Simona Ventura.

Quando ci sarà Serena Rossi a Sanremo

Tra le attrici che parteciperanno a Sanremo c’è anche Luisa Ranieri, che invece dovrebbe essere sul palco dell’Ariston mercoledì assieme a Elodie. Come sempre il Festival di Sanremo sarà caratterizzato da tante bellissime donne che affiancheranno i due conduttori: Amadeus e Fiorello. La presenza di Serena Rossi, considerato il boom di ascolti avuto da Mina Settembre, potrebbe essere una garanzia di successo.

L’attrice sta vivendo un momento d’oro per la sua carriera, poco dopo la messa in onda dell’ultima puntata di Mina Settembre, in un’intervista aveva detto che c’erano diversi progetti futuri. E forse Sanremo è uno di questi. La notizia della partecipazione di Serena Rossi al Festival ha fatto piacere ai tantissimi fan dell’artista, in tanti sui social hanno commentato con entusiasmo questa novità: “Lo speravamo”, “Bravissima e bellissima, se lo merita”.