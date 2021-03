0 Facebook Flavio Briatore e Valentina Kolesnikova, la modella ‘gli volta le spalle’: la verità Spettacolo 4 Marzo 2021 18:37 Di redazione 1'

Da qualche settimana si è parlato di una nuova relazione per Flavio Briatore. L’imprenditore era stato paparazzo in compagnia di Valentina Kolesnikova, giovane modella di successo.

La verità sulla relazione tra Briatore e una modella

Sorpresi assieme in un ristorante nel Principato di Monaco, si erano fatti un selfie e da quella pubblicazione era impazzato il gossip su una presunta relazione tra i due. A svelare la verità è il settimanale Chi, che non sarebbe una notizia vera, ma una bufala.

Dalle “Chicche di gossip” si legge: “È bastato un selfie scattato fuori dal locale Cipriani, a Monte Carlo per far gridare al nuovo amore di Flavio Briatore con Valentina Kolesnikova, Miss Earth Russia 2018. In realtà si tratta di una bufala e infatti la modella ha rimosso la fotografia dopo la fuga di notizie. Briatore rimane un papà felicemente single”. Dunque, la Kolesnikova pur di non alimentare il gossip, ha preferito rimuovere la foto. Come si dice in questi casa “a scanso di equivoci”.