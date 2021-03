0 Facebook Festival di Sanremo, ‘scivolone’ di Amadeus: “Brano Diodato la canzone del lockdown”. L’accusa: “E’ Abbracciame” Spettacolo 3 Marzo 2021 11:13 Di redazione 2'

E’ partita l’edizione del Festival di Sanremo piu’ complicata di sempre e Amadeus la ha voluta aprire all’insegna della consapevolezza: “Quest’anno il cuore batte piu’ forte dell’anno scorso”, ammette all’ingresso sul palco. Poi ha lanciato un appello per la liberazione di Patrick Zaki, studente 29enne dell’Universita’ di Bologna recluso da un anno in Egitto.

La prima serata del Festival di Sanremo

Fiorello si dimostra ancora una volta lo show man fondamentale, sipario mentre parla alle poltrone. Imprevisto prima dell’inizio con Irama che è a rischio esclusione dalla gara dei Big per la positivita’ di un suo collaboratore. E mentre lo show eccentrico di Achille Lauro non ha deluso le aspettative, la Bertè ha ricevuto una standing ovation virtuale per la sua esibizione e il racconto di una violenza subita in passato, non è mancato uno ‘scivolone’ di Amadeus.

Amadeus omaggia Diodato ma per il popolo del web ha preso uno ‘scivolone’

Tra gli ospiti della prima serata c’è stato Diodato, vincitore dell’ultima edizione del Festival di Sanremo, finale celebrata prima che l’Italia si trovasse a dover affrontare una pandemia e il conseguente lockdown. Dopo l’esibizione del giovane artista con “Fa Rumore“, Amadeus ha voluto ricordare quell’ultima serata spensierata e speciale. Poi ha detto: “La canzone di Diodato è stata cantata da tutti i balconi d’Italia durante il lockdown“. Il conduttore ha sottolineato che il brano sarebbe stato una sorta di colonna sonora del lockdown, unendo gli italiani in un momento molto difficile. Una precisazione che a detta di molti sarebbe stata del tutto sbagliata. Tantissimi i commenti sui social che hanno attaccato Amadeus per aver detto una cosa non interamente vera.

L’accusa dei napoletani

In primis tanti napoletani che hanno voluto ricordare come la canzone cantata dai balconi in tutta Italia è stata “Abbracciame” di Andrea Sannino. A detta di tanti sarebbe questa la vera colonna sonora del lockdown che ha unito Nord e Sud. Il cantante napoletano, tra l’altro, è stato scartato dalla selezione per quest’edizione del Festival, un dettaglio ribadito sui social dai più attenti. Insomma ‘l’omissione’ di Amadeus durante la prima serata non è stata vista di buon occhio dal popolo del web.