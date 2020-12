0 Facebook Andrea Sannino escluso da Sanremo, il cantante napoletano: “Ci sono rimasto male” News 18 Dicembre 2020 12:13 Di redazione 3'

Andrea Sannino è stato escluso dal Festival di Sanremo. Il cantante della famosa “Abbracciame” non parteciperà alla kermesse sonora più famosa d’Italia. A dirlo è lui stesso sulla sua pagina Facebook, “Ci ho provato, non lo nego” afferma.

“Non mi nascondo, certo che ci resto male, come chiunque sogna una cosa che poi sfuma, ma credetemi senza rancori, dubbi o ansie inutili, anzi felice di riprovarci ancora, facendo un mega in bocca al lupo a tutti i partecipanti, ad Amadeus e alla sua squadra…felice per chi vivrà quella meravigliosa esperienza…vi invidio, una sana invidia”. “Ha più valore una sconfitta che una triste vittoria” aggiunge amareggiato. “Tutto questo mi spingerà a migliorare”.

La canzone che Sannino ha presentato si chiama ‘Voglia’. Questo il suo lungo post:

“Cara mia famiglia, siete in tantissimi, troppi, a chiedermi di Sanremo e di una mia mancata partecipazione…quasi come se dipendesse da me. Con voi condivido tutto e quindi ho deciso di rispondervi. SI …CI HO PROVATO! La canzone presentata si chiama “Voglia” scritta da me e da i miei inseparabili Mauro Spenillo e Pippo Seno e non vedo l’ora di farvela ascoltare perchè dal primo momento l’ho amata e vissuta. Giuro siete straordinari…. è da ieri che mi state inondando di messaggi e questa per me è una bellissima cosa. Non mi nascondo, certo che ci resto male, come chiunque sogna una cosa che poi sfuma, ma credetemi senza rancori, dubbi o ansie inutili, anzi felice di riprovarci ancora, facendo un mega in bocca al lupo a tutti i partecipanti, ad Amadeus e alla sua squadra…felice per chi vivrá quella meravigliosa esperienza…vi invidio, una sana invidia. Forse è più figo non parlarne? negare il tentativo per non ammettere una sconfitta? invece no, io scelgo di dirlo perché credo che ha più valore una sconfitta che una finta vittoria.

Tutto questo mi spingerà a migliorare, a scrivere qualcosa che possa essere finalmente all’altezza di quel palco o che possa pian piano diventarlo io stesso. Per adesso non è stato cosi…W la musica sempre, e concedetemelo un mega in bocca al lupo all’unica napoletana in gara, la giovanissima Greta Zuccoli, porta in alto la nostra bandiera”.