Sanremo 2021: quanto guadagnano Amadeus, Fiorello e gli ospiti, svelato il cachet

Il Festival di Sanremo 2021 sta per iniziare e anche quest’anno Amadeus e Fiorello saranno alla conduzione. Per ragioni legate al Coronavirus la kermesse andrà in onda a marzo anziché a febbraio. I due saranno affiancati nel corso delle cinque serate da co-conduttrici e ospiti importanti, anche a livello internazionale.

Quanto guadagnano Amadeus e Fiorello a Sanremo 2021: il cachet

Molta attenzione, come accade ogni anno, è posta sul cachet dei conduttori del Festival di Sanremo. Per condurre le 5 serate del Festival Amadeus l’anno scorso avrebbe guadagnato 500-600.000 euro, cifra che indica solo le serate di conduzione. Secondo alcune fonti, gli ospiti fissi più pagati di Sanremo 2021 saranno Fiorello e Ibrahimovic, con un compenso di 50.000 euro a serata l’uno. Lo showman siciliano sarà all’Ariston al fianco di Amadeus per tutte e 5 le puntate, ragion per cui il suo cachet sarà di 250mila euro. Il calciatore invece sarà a Sanremo 4 sere su 5 quindi percepirà un cachet di di 200.000 euro.

Svelati anche i cachet degli altri ospiti. Elodie, co-conduttrice di una sola serata, dovrebbe guadagnare intorno ai 25.000 euro, stesso compenso previsto l’anno scorso per Diletta Leotta, Rula Jebreal e Francesca Sofia Novello. Tra le co-conduttrici annunciate da Amadeus troviamo anche la giovane attrice Matilda De Angelis e la giornalista e presentatrice Barbara Palombelli, ospite della quarta serata.

Amadeus ha annunciato che saranno ospiti per una serata Alessandra Amoroso, Negramaro, Giorgia, Ornella Vanoni, Simona Ventura, la super modella Vittoria Ceretti e Loredana Bertè, ma non si sa quanto potrebbero essere pagati.