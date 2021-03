0 Facebook Annamaria, l’insegnante del Vomero morta 4 giorni dopo il vaccino. Le parole del fratello Cronaca 3 Marzo 2021 16:11 Di redazione 2'

“Si è sentita male due ore dopo l’iniezione e non si è più ripresa“, racconta Sergio, fratello di Annamaria Mantile, l’insegnante di 62 anni deceduta quattro giorni dopo aver ricevuto la prima dose del vaccino Astrozenica, presso la Mostra D’oltremare a Napoli.

La famiglia ha sporto denuncia e sulla vicenda è stata aperta un’inchiesta. La salma è stata posta sotto sequestro per consentire l’esame autoptico dal quale si cercherà di capire quali siano state le cause che hanno portato al decesso. Il fratello della donna, in un’intervista a Il Messaggero, ha raccontato gli ultimi giorni di Annamaria.

Già nel pomeriggio, Annamaria inizia ad avere la nausea, conati di vomito, dolori addominali e senso di spossatezza. Contatta il medico di famiglia, che le prescrive una flebo per idratare l’organismo, più un altro medicinale contro gli spasmi. Sergio ha spiegato che dopo poco la sorella sembrava migliorare e stare meglio. “Il giorno dopo Annamaria sviene“, continua il racconto.“A distanza di quattro giorni dalla somministrazione del vaccino AstraZeneca, mia madre dice Annamaria è gelida“, piange il fratello, ricostruendo gli ultimi attimi. “D’improvviso, peggiora. Mi precipito da Castel Volturno a casa, nel frattempo un cardiologo le pratica un elettrocardiogramma senza riscontrare anomalie. A eccezione del battito un poco accelerato”.

Annamaria ha sete, beve ma non sente sollievo. “Non riesce a reggere il capo, ha gli occhi aperti e lo sguardo è assente”. Torna il medico, le pratica un massaggio per rianimarla, e interviene pure una squadra del 118: l’ambulanza si ferma sotto il palazzo giallo. Riparte vuota ”. Questa è la testimonianza del fratello.

La famiglia chiede di sapere la vera causa della morte di Annamaria e per questo vogliono che siano avviati tutti gli accertamenti. “Annamaria non aveva malattie, assumeva esclusivamente un integratore per il colesterolo. Nemmeno la pillola per la pressione”, ha riferito la madre distrutta dal dolore.