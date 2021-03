0 Facebook Napoli, muore insegnante: si era vaccinata contro il Covid 4 giorni fa, aperta un’inchiesta Cronaca 2 Marzo 2021 23:48 Di redazione 2'

Annamaria Mantile, 62 anni, docente dell’istituto comprensivo Pavese di Napoli, è morta dopo essersi vaccinata conto il Covid. I familiari hanno presentato una denuncia ai carabinieri ed è stata disposta il sequestro della salma e l’autopsia.

La donna, così come emerso dal racconto dei congiunti, si sarebbe sentita male poche ore dopo l’inoculazione della prima dose, avvenuta 4 giorni fa, accusando prima problemi respiratori cui è seguito un arresto cardiaco.

Sabato 27 al padiglione 1 della Mostra d’Oltremare a Napoli Annamaria, insegnante di inglese del quartiere Vomero, si è vaccinata con una dose di AstraZeneca e pochi giorni dopo nella sua casa di via Bernardo Cavallino, dove vive con la mamma di 93 anni, ha iniziato a sentirsi male. Come riporta Repubblica, i primi sintomi sono stati vomito, dolori intestinali, affanno. Contattato il medico di famiglia, le viene somministrato una lavaggio Il giorno dopo il medico di famiglia a casa le pratica un massaggio cardiaco, ma nulla da fare per la donna.

La denuncia è stata presentata dal fratello Sergio ai carabinieri del Vomero che hanno trasmesso l’informativa alla Procura di Napoli. La salma è stata sequestrata. Si cercherà di stabilire se ci sono connessioni tra la vaccinazione e la morte della docente, eventualità su cui al momento non esiste alcuna certezza.