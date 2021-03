0 Facebook La moglie di Amadeus insultata, la conduttrice napoletana finisce nel mirino Spettacolo 3 Marzo 2021 16:14 Di redazione 1'

Pochi minuti e Giovanna Civitillo, la moglie di Amadeus, è stata presa di mira dai social. La conduttrice ha dato il via al Festival di Sanremo 2021 con il suo PrimaFestival. Subito i commenti contro di lei si sono infuocati sul web.

“Raccomandata”, “senza qualità”, “senza alcuna competenza”; si legge in tanti tweet che hanno accompagnato il notiziario flash dedicato alla manifestazione che va in onda ogni giorno su Rai1 subito dopo il Tg1 e che vede Civitillo al timone insieme a Valeria Graci e Giovanni Vernia.

Negli scorsi giorni, in un’intervista su Oggi, Amadeus aveva precisato: “Giovanna lavora in Rai dal 1996, l’ha voluta lo sponsor e a me è stato comunicato a cose fatte. Lei mi ha detto: se ti creo problemi, rinuncio. Ma perché avrebbe dovuto? Ci si stupisce della moglie quando non lo si fa per le amanti”. Amadeus e la showgirl napoletana sono legati dal 2003 e hanno un figlio, Josè Alberto. Una coppia molto unita, al punto da avere un profilo unico su Instagram, altro motivo di derisione da parte dell’impietoso popolo del web.