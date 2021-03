0 Facebook Come si tiene in forma Belen Rodriguez in gravidanza: “Vi suggerisco di fare così” Spettacolo 2 Marzo 2021 17:36 Di redazione 1'

Belen Rodriguez è ormai arrivata al quinto mese di gravidanza e ha una forma smagliante. Dopo le critiche ricevute per non avere un filo di pancia, la show girl argentina ha iniziato a mostrare il primo accenno di rotondità sui social. Ha, però, voluto dare alcuni suggerimenti su come curare il corpo durante i nove mesi di gestazione.

Gli esercizi di Belen Rodriguez in gravidanza

La bella Rodriguez condivide spesso momenti della sua vita quotidiana e così sta facendo anche con la sua gravidanza. In una delle sue ultime storie ha voluto spiegare lei cosa sta facendo per restare in forma. La show girl in casa ha un tapirulan e ha spiegato che cinque volte a settimana fa una camminata a passo sostenuto di 50 minuti. Ha anche sottolineato che basterebbero 30 minuti per tenersi allenata.

“Drena e sgonfia parecchio, mantenendo il peso iniziale della gravidanza senza ingrassare troppo”, ha aggiunto Belen al suo suggerimento.

I consigli di Belen Rodriguez per restare in forma