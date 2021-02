0 Facebook Belen Rodriguez, la pancia “esplode” e i fan notano il dettaglio: una femminuccia in arrivo Spettacolo 17 Febbraio 2021 16:48 Di redazione 1'

Belen Rodriguez mostra ancora una volta la pancia della gravidanza. Questa volta a quanto pare è esploso il pancione e i fan hanno notato il dettaglio. Se fino ad ora lamentavano l’assenza di “lievitazione” ora invece i follower dell’argentina commentano la situazione opposta: pare proprio che sia esplosa improvvisamente una bella pancia.

La showgirl 36enne, sul set per uno shooting, si diverte e nelle sue IG Stories fa un sondaggio social: avrà un altro maschietto o una femminuccia? Secondo i rumor la Rodriguez conoscerebbe già il sesso del bebè che porta in grembo. Belen aspetterebbe una bambina, addirittura ne avrebbe già deciso il nome, per alcuni Celeste, per altri Tabita.

L’argentina posta il suo scatto in cui fa vedere il pancino e scrive semplicemente: “Baby boom”. La foto in men che non si dica raggiunge subito quasi 250mila ‘like’. “Sento che sarà una bambina”, ha detto solo pochi giorni fa intervistata da Chi.