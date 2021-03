0 Facebook Compleanno ‘clandestino’ a Casalnuovo, il blitz: “Niente festa e musica, solo una pizza” Cronaca 2 Marzo 2021 17:40 Di redazione 1'

I carabinieri della tenenza di Casalnuovo di Napoli hanno sanzionato 9 persone, assembrate nottetempo, in un garage privato di Via Grimaldi. Attirati dalla musica ad alto volume, i militari hanno controllato il locale e scoperto che 9 persone stavano festeggiando il compleanno di una di queste.

Ad ognuno di loro notificata una multa per violazione della normativa anticontagio. Secondo quanto appreso da VocediNapoli.it, i militari sarebbero intervenuti verso le 10.30 attirati – più che dalla musica – da due, tre ragazzi che fumavano in strada.

“Nessun festino, niente musica ad alto volume – ci ha raccontato uno dei giovani coinvolti – Eravamo tre coppie e due amici (in totale 8 persone, ndr) a mangiare una pizza in un ex negozio dove c’erano solo un divano e una stufa”.