0 Facebook Folla in via Toledo, cartelli e striscioni per ricordare Ugo Russo: “Verità e giustizia” Cronaca 27 Febbraio 2021 16:36 Di redazione 2'

Sta per iniziare il corteo in memoria di Ugo Russo, il 15enne ucciso un anno fa nel tentativo di fare una rapina. A premere il grilletto un carabiniere non in servizio e obiettivo del 15enne e del suo giovane complice.

Folla in via Toledo, cartelli e striscioni per ricordare Ugo Russo: “Verità e giustizia”

Una folla ordinata e tranquilla si è radunata in Largo Berlinguer con striscioni e cartelli in ricordo di Ugo Russo. Da un anno la sua famiglia sta conducendo una battaglia per ottenere verità e giustizia. Nonostante siano passati tutti questi mesi ancora non sono stati resi noti gli esiti dell’autopsia.

Presenti oltre ai genitori, ai familiari e agli amici del 15enne, anche l’attore Ascanio Celestini (che ha aderito all’iniziativa organizzata dal comitato ‘Verità e Giustizia per Ugo Russo’), Gianni Bifolco (papà di Davide, anche lui morto dopo che un militare esplose alcuni colpi d’arma da fuoco) e il Garante dei detenuti della città Metropolitana di Napoli Pietro Ioia.

Al termine degli interventi di chi ha partecipato alla manifestazione, il corteo proseguirà in via Orsini dove sarà deposta una corona di fiori davanti al luogo dove fu ucciso Ugo Russo.

Ieri il Tar ha bloccato la rimozione del murale dedicato a Ugo Russo. Ci sarà un’udienza il prossimo 7 aprile.

di Andrea Aversa

DIRETTA:

GALLERY