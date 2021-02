0 Facebook Dramma nel Casertano, Ugo Scardigli muore a 53 anni ucciso dalla variante inglese Cronaca 27 Febbraio 2021 16:24 Di redazione 1'

Dramma nel Casertano, Ugo Scardigli, operatore socio-sanitario di Pietravairano, è morto stroncato dal Covid a 53 anni. L’uomo era ricoverato da alcuni giorni in terapia intensiva al Covid Center di Maddaloni, in seguito all’aggravarsi delle sue condizioni di salute.

Dramma nel Casertano, Ugo Scardigli muore a 53 anni ucciso dalla variante inglese

L’uomo, come addetto all’assistenza ai pazienti dializzati, aveva già eseguito la prima dose di vaccino ma ha contratto il virus prima di riuscire a completare il ciclo di vaccinazione. Tra la prima e la seconda dose di avrebbe poi manifestato alcuni sintomi riconducibili al coronavirus, come febbre e problemi respiratori. Non è chiaro se si trattasse degli effetti collaterali della prima inoculazione o degli effetti prodotti dall’infezione da Covid.

Stando a quanto diffuso, Ugo aveva contratto la Variante Inglese. La forma aggressiva di Covid e il fatto che il 53enne soffriva di gravissime difficoltà respiratorie, hanno aggravato le sue condizioni di salute.