0 Facebook Borrelli, bufera sui social dopo l’attacco al murale per Ugo Russo Borrelli, attacco al murale per Ugo Russo. Il Consigliere regionale ha pubblicato un post su Facebook che ha diviso gli utenti Cronaca 5 Novembre 2020 13:54 Di redazione 4'

Ha suscitato forti polemiche il post pubblicato dal Consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli. Quest’ultimo ha postato una fotografia del murale comparso ai Quartieri Spagnoli e dedicato a Ugo Russo. Il giovane è deceduto lo scorso anno: il minorenne è stato sparato da un carabiniere non in servizio durante un tentativo di rapina.

Borrelli attacco al murale per Ugo Russo

Borrelli si è scagliato contro il murale, affermando che è, “vergognoso tutto questo, inneggiare e dedicare delle opere a criminali” e proponendo la realizzazione di un’opera di street-art da dedicare alle vittime della criminalità. Nel frattempo il Consigliere si è rivolto alle istituzioni per sapere se ci sono state le autorizzazioni necessarie per fare il murale.

Il post ha scatenato tantissimi comenti su Facebook. Tra persone che hanno dato ragione a Borrelli e altre che invece hanno difeso il murale dedicato a Ugo Russo. Il Consigliere, con un altro post pubblicato sulla sua pagina, ha affermato di aver ricevuto anche insulti e offese.

La polemica è arrivata dopo un’altra questione delle ultime settimane e relativa ad un altro murale: quello in memoria di Luigi Caiafa, altro giovanissimo morto durante un conflitto a fuoco con la Polizia. La tragedia è avvenuta dopo che Caiafa aveva provato a rapinare insieme ad un complice tre ragazzi in via Duomo.

Il post di Borrelli su Facebook

Quartieri Spagnoli, inneggia la scritta” Verità e giustizia” sul murale per Ugo Russo. Borrelli: “Verità e giustizia per le vittime della camorra e della criminalità. Noi proponiamo un percorso di Street-art dedicato alle vittime di camorra e agli eroi di Napoli, da Don Diana ad Annalisa Durante. “

In memoria di Ugo Russo, il giovane 15enne morto dopo un tentativo di rapina ad un carabiniere, è stato realizzato un murale ai Quartieri Spagnoli, in zona Parrocchiella. Della vicenda se ne è già occupato il Consigliere Regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli che ha chiesto al Comune e alla Soprintendenza se ci fossero le autorizzazioni per la realizzazione del murale.

Da delle immagini inviate da alcuni cittadini al Consigliere Borrelli risulta che il murale sia stato ora completato aggiungendo una scritta: “Verità e giustizia”. “Verità e giustizia? Si, per tutte le vittime della criminalità e della camorra.

Troviamo vergognoso tutto questo, inneggiare e dedicare delle opere a criminali è qualcosa di veramente osceno, andrebbe rimosso quel murale, non si può mitizzare il crimine, aggrava la situazione. Noi non ci accaniamo contro Ugo Russo, 15 anni sono davvero troppo pochi per rendersi conto di ciò che si fa, per prendere decisioni sulla propria vita, noi ci accaniamo contro quel sistema e quell’ambiente che hanno reso Ugo un rapinatore e che lo hanno portato alla morte.

Invece che dedicare opere ai criminali e ai delinquenti perché invece non si pensa ad esempio di realizzare un vero e proprio percorso di Street-art dedicato alle vittime di camorra e agli eroi di Napoli? Si potrebbe realizzarlo proprio ai Quartieri Spagnoli. Penso a nomi come quello di Annalisa Durante, di Giancarlo Siani, Luigi Sequino, Paolo Castaldi, Gelsomina Verde, Salvo D’Acquisto, Don Diana.

Queste sono alcune tra le persone che non dovremmo mai dimenticare. Daremo tutto l’appoggio ed il sostegno necessario a chi vorrà realizzare questo progetto.” , sono state le parole del Consigliere Borrelli.