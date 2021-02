0 Facebook Maria De Filippi impone veto su Barbara D’Urso, la richiesta alle reti Mediaset nel contratto Spettacolo 26 Febbraio 2021 15:31 Di redazione 2'

Maria De Filippi chiude la porta in faccia a Barbara D’Urso. A lanciare quella che è a tutti gli effetti una vera e propria bomba di gossip è il sito Dagospia. Sembrerebbe che la regina di C’è Posta per Te abbia impostato una speciale clausola nel suo contratto con la rete televisiva Mediaset.

Maria De Filippi vs Barbara D’Urso

La De Filippi avrebbe imposto che Barbara D’Urso non parli nei vari talk che conduce dei suoi programmi, dei loro personaggi e delle loro storie. Non si conosce il motivo di questa richiesta di Queen Mary, ma effettivamente nei format della conduttrice napoletana non appaiono persone legate alla De Filippi.

“La vera spina nel fianco di Barbara d’Urso in Mediaset si chiama Maria De Filippi – ha scritto Dagospia – Ma da dove nasce la rivalità tra le due? Tutto è iniziato quando Maria ‘la Sanguinaria’ ha chiesto e ottenuto dal Biscione una clausola nel suo contratto che proibisse alla d’Urso di trattare i temi dei suoi programmi e di sfruttare i personaggi delle sue trasmissioni. Una separazione netta. Per la serie: resta pure nel tuo trash-salotto ma non mettere le mani sulla mia roba”.