0 Facebook C’è posta per te, confusione dietro le quinte: Maria De Filippi corre fuori e lascia lo studio Spettacolo 7 Febbraio 2021 10:03 Di redazione 2'

C’è posta per te, confusione dietro le quinte. Maria De Filippi corre fuori a vedere e lascia lo studio vuoto. I Fan increduli, si sono domandati cosa stessa accadendo.

C’è posta per te, confusione dietro le quinte: Maria De Filippi corre fuori e lascia lo studio

Nella seconda puntata del programma di Maria De Filippo, c’è la storia di Maria. donna di 52 anni e mamma di 5 figli. La più piccola vive con lei mentre gli altri non le parlano più. “Pensano che io non sia una buona madre”, ha detto la donna in trasmissione. Per questo motivo la signora Maria si è rivolta a “C’è posta per te”.

Questo da quando hanno scoperto che dopo aver lasciato il padre ed essere andata via di casa, è arrivato un nuovo compagno. La donna manda a chiamare i figli che non le parlano più, insieme ai rispettivi compagni.

IL FIGLIO CHIUDE LA BUSTA

Il figlio Davide, però, non ne vuole sapere di aprire la busta. Maria De Filippi cerca di convincerlo in tutti i modi. Ma non c’è nulla da fare. Davide accetta solo di iniziare a sentire la mamma al telefono e di farle vedere i nipoti, ma nessun saluto in diretta. A quel punto, la conduttrice chiude la busta, ma dice al ragazzo: “Se mentre percorri il tunnel per andare via ci ripensi, torna indietro”.

Maria corre dietro le quinte

I quattro escono e vanno dietro le quinte. Maria li segue e per oltre cinque minuti lo studio rimane vuoto. Immediati i commenti su Twitter. “Maria riesce a fare il 30% di share anche inquadrando uno studio vuoto”.

Poi il colpo di scena, c’è il cambio di idea. La figlia Giulia, che inizialmente si era rifiutata di aprire la busta, ci ripensa e torna in studio, insieme a suo marito e alla moglie di Davide (che invece sceglie di rimanere dietro le quinte, dicendosi comunque pronto a parlare con la madre al telefono).