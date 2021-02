0 Facebook Barbara D’Urso ‘sfrattata’ dal suo studio: programma serale chiude prima e ‘cambia pelle’ Spettacolo 25 Febbraio 2021 16:08 Di redazione 2'

Duro colpo per Barbara D’Urso, dopo la notizia che Live Non è la D’Urso chiuderà prima a causa degli ascolti bassi, il programma dovrà ‘sloggiare’. La conduttrice napoletana farà le valigie e si trasferirà in un altro studio per lasciare spazio ad altri format targati Mediaset.

Perché Live Non è la D’Urso cambia studio?

La notizia è stata data dalla stessa Barbara D’Urso che in un’intervista a La Stampa ha spiegato per quale motivo si sposta con il suo programma serale: “Sono molto orgogliosa della mia capacità di cambiare pelle. E poi sono una aziendalista che non si è mai tirata indietro. Per dirtene una, dopo anni in cui ho usato il bellissimo studio di Live Non è la D’Urso, dalla prossima domenica, per permettere alla mia azienda un risparmio, lo cedo a un’altra trasmissione e mi trasferisco nello studio che era di Mike Bongiorno. È per me motivo d’orgoglio occupare quello studio che ha fatto la storia, ma certo cambiare ed in poco tempo, è difficoltoso. Anche questo però per me significa saper cambiare pelle”.

A prendere il posto di Live Non è la D’Urso potrebbero essere i prossimi programmi che andranno in onda su Canale 5, dall‘Isola dei Famosi ad Avanti un altro. Intanto sui social in molti hanno commentato in modo ironico la ‘dipartita’ del talk serale. Ma c’è anche chi si è schierato dalla parte della conduttrice napoletana, difendendo il suo operato.