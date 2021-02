0 Facebook Bambino di 2 anni trovato morto nel cassonetto: arrestato il compagno della madre News 26 Febbraio 2021 15:14 Di redazione 1'

Un bambino di 2 anni è stato ritrovato morto in un cassonetto in un condominio. E’ stato arrestato il compagno della madre, un uomo di 27 anni, accusato di omicidio e abusi sul minore. La mamma del piccolino aveva denunciato la scomparsa di quest’ultimo che è stato poi rinvenuto nel cassonetto.

Il fatto assurdo è avvenuto a Cheyenne, nel Wyomin. Qui Wyatt Lamb è stato arrestato nell’appartamento in cui viveva con la donna e con il bambino e attualmente è in custodia in carcere. Non è stata resa nota la causa della morte del bambino che dovrebbe emergere con l’autopsia.

La madre, Orena, ha scritto sul suo account Facebook: “Ogni giorno mi sveglio e non riesco ad accettare quello che è successo o il fatto che non potrò più vederti sorridere o correre quando ti inseguivo per gioco”. Il piccolino aveva un fratellino, con il quale giocava e guardava i cartoni animati. Lamb aveva precedenti penali non ricollegabili ai maltrattamenti in famiglia.