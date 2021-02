0 Facebook De Luca in diretta: “Prendiamo decisioni drastiche, da lunedì chiuse tutte le scuole” Politica 26 Febbraio 2021 15:09 Di redazione 2'

“Dobbiamo avere pazienza nei confronti di questo governo, credo che ci siano aspettative francamente esagerate. Credo che sia inutile e illusorio aspettarsi miracoli, non avremo miracoli“. Cosi’ il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, in diretta Fb. Per De Luca la “forte presenza dei tecnici creera’ difficolta’ nei rapporti con i territori“, ha aggiunto.

Il Governo – Sulla scelta dei sottosegretari, per il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, “credo sia bene stendere un velo pietoso per ragioni di carita’ cristiana ma anche per non andare oltre il codice penale”. “Chiudiamola – ha detto in diretta Fb – cerchiamo di pensare ai problemi del nostro Paese“.

La scuola – “Da lunedi’ chiudiamo tutte le scuole“. Cosi’ il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, in diretta Fb. De Luca ha sottolineato che soprattutto nelle scuole di Napoli si sono registrati diversi casi di variante inglese.

I vaccini – “Con queste forniture andremo alle calende greche per completare la vaccinazione”. Lo ha ribadito in diretta Fb il governatore della Campania Vincenzo De Luca. Per questo dice che sara’ necessario valutare “di fare la prima dose, e poi si vede“. “Se dobbiamo stare fermi meglio avere una copertura al 50-60%, che riduce comunque l’attacco del Covid, piuttosto che stare a contemplare il nulla“, ha aggiunto.