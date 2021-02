0 Facebook Campania zona rossa, arrivano le parole del sindaco de Magistris: “Mi auguro sia per un periodo limitato” Cronaca 25 Febbraio 2021 13:50 Di redazione 1'

“È chiaro che i contagi stanno salendo ed è verosimile, se continuano a salire, che ritorneremo, mi auguro per un periodo limitato, in una zona rossa“. Queste le parole del sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, in un’intervist a radio Crc, nella quale ha parlato dell’aumento dei contagi a Napoli e in Campania.

“Noi come Comune con un monitoraggio quotidiano stiamo verificando se si creano nella nostra città delle situazioni particolari che, nonostante il non intervento dello Stato e della Regione, richiedono delle misure mirate. Finora il monitoraggio non ha prodotto situazioni tali da dover intervenire nei confronti di una scuola” conclude il primo cittadino.